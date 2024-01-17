Макрон анонсировал визит в Киев: речь пойдет о гарантиях безопасности

Украина и Франция могут подписать соглашение по безопасности, похожее на договоренность между Киевом и Лондоном.
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что прибудет в Киев в феврале. Во время визита речь пойдет о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.
Об этом Макрон заявил на пресс-конференции 16 января.
Французский лидер сообщил, что в феврале совершит визит в Киев. В рамках визита речь пойдет о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Францией, похожем на договоренность между Киевом и Лондоном.
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Макрон также заявил журналистам, что приоритетом Европы должно быть "не дать России победить".
"Разрешить России победить означало бы признать, что международное право не уважается", – отметил он.
Президент Франции сообщил о планах передать Украине новую партию из около 40 крылатых ракет большой дальности SCALP, а также "несколько сотен" бомб.
Напомним, ранее Британия заключила договор по безопасности с Украиной, который предусматривает 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе. Это первый столь реальный документ за время полномасштабной войны для Украины. Он открыл путь к подписанию похожих соглашений с другими международными партнерами.
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