Макрон анонсировал визит в Киев: речь пойдет о гарантиях безопасности

Украина и Франция могут подписать соглашение по безопасности, похожее на договоренность между Киевом и Лондоном.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что прибудет в Киев в феврале. Во время визита речь пойдет о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Об этом Макрон заявил на пресс-конференции 16 января.

Французский лидер сообщил, что в феврале совершит визит в Киев. В рамках визита речь пойдет о двустороннем соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Францией, похожем на договоренность между Киевом и Лондоном.

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Макрон также заявил журналистам, что приоритетом Европы должно быть "не дать России победить".

"Разрешить России победить означало бы признать, что международное право не уважается", – отметил он.

Президент Франции сообщил о планах передать Украине новую партию из около 40 крылатых ракет большой дальности SCALP, а также "несколько сотен" бомб.

Напомним, ранее Британия заключила договор по безопасности с Украиной, который предусматривает 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе. Это первый столь реальный документ за время полномасштабной войны для Украины. Он открыл путь к подписанию похожих соглашений с другими международными партнерами.

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