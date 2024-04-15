Макрон будет добиваться перемирия в Украине во время проведения Олимпиады-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей инициативе по прекращению огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в частности в Украине, на время проведения Олимпийских игр-2024 и рассчитывает на помощь президента Китая Си Цзиньпиня в этом вопросе.

Об этом пишет BFMTV.

"Мы хотим работать над олимпийским перемирием и я думаю, что это возможность, к которой я попытаюсь привлечь многих наших партнеров", – заявил он.

Французский президент отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что предполагает и войну между Израилем и ХАМАС, войну России против Украины и войну в Судане.

Макрон, в частности, отметил, что обратится за помощью к Си Цзиньпиню, который через несколько недель посетит Париж. Президент Франции также напомнил, что у его китайского коллеги была "такая же работа" в 2022 году по случаю зимних Олимпийских игр.

"Олимпиада, с дипломатической точки зрения, приносит многое", — добавил Эммануэль Макрон.

33 летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Напомним, Макрон и Шольц обсудили поддержку Украины и отношения с Китаем.

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