Макрон едет в Бразилию убеждать президента по поводу войны в Украине – Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон начинает 26 марта трехдневную поездку в Бразилию, во время которой попытается убедить лидера страны Луиса Игнасиу Лулу да Силву занять определенную позицию по войне России против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации указано, что Макрон начинает трехдневную поездку в Бразилию в рамках своей "непростой стратегии постройки мостов между развитыми странами и так называемым Глобальным Югом".

Главной в повестке дня президента Франции будет попытка убедить Лулу да Силву занять определенную позицию по поводу войны в Украине. До сих пор президент Бразилии пытался позиционировать свою страну как нейтральное государство, которое может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной.

В то же время Лула да Силва хочет, чтобы Макрон прекратил свою оппозицию по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским блоком Меркосур, которое находится в подвешенном состоянии после достижения политического соглашения в 2019 году.

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Как заявили французские чиновники, Макрон считает Бразилию ключевым игроком среди развивающихся государств, особенно потому, что она председательствует в группе 20 стран, в которую входят большинство крупнейших экономик мира.

"Французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой по вторжению России в Украину могут быть уменьшены, добавили официальные лица, хотя Бразилия считает, что обе стороны разделяют вину за войну", — говорится в материале.

Лула неоднократно исключал возможность вооружения Украины. Он утверждал, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу разрешения войны путем переговоров.

Кстати, издание CNN сообщило, что у Европы есть все возможности, чтобы закрыть "финансовую дыру" для Украины после блокирования помощи для нее в Конгрессе США, но для этого нужна политическая воля лидеров стран.

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