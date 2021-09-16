Макрон: французские войска ликвидировали главаря "Исламского государства в Великой Сахаре"

Регион Сахель является одним из самых проблемных в Африке из-за террористической деятельности.

Главарь террористической группировки "Исламского государства в Великой Сахаре" нейтрализован французскими войсками.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, — пишет агентство AFP.

Заметим, что африканский регион Сахель является одним из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции.

В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка".

Напомним, что ранее террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы возле аэропорта Кабула. Террорист-смертник с исламистской группы сумел попасть в отель Baron вблизи аэропорта Кабула среди толпы и привел в действие взрывной пояс, убив около 60 человек и ранив более 100 других, включая бойцов-талибов.

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