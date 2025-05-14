"Макрон готов рисковать ради мира": Зеленский рассказал, кто стал мостиком к Трампу

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона, отметив его решительность и креативный подход к поиску мира.

Об этом он заявил в интервью украинскому телемарафону и западным СМИ, которое эксклюзивно опубликовал ТСН.ua.

"Да, с Макроном у нас хорошие отношения, — сказал Зеленский. — Есть 2-3 человека, с которыми мы общаемся по телефону, а не секретной линией — хотя, я думаю, эти секретные линии как раз и прослушиваются. У Макрона креативный подход, он готов к шагам. Он готов к результату и все ради этого делает".

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Президент также подтвердил, что именно Макрон инициировал визит лидеров Великобритании, Германии, Франции и Польши в Киев, что стало важным символом единства.

"Это была его идея — объединить эти страны, и между ними действительно возникла химия. Они выступают мостиком между мной и Трампом", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что количество международных контактов сейчас значительно возросло, и такого уровня координации не было раньше.

Ранее Эмманюэль Макрон сказал, что санкции против РФ, принятые западными союзниками, могут быть применены в ближайшие несколько дней, если Москва не будет соблюдать режим прекращения огня.

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