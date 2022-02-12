Макрон говорил по телефону с Путиным об угрозе вторжения РФ в Украину

Макрон говорил по телефону с Путиным об угрозе вторжения РФ в Украину

Говорили президенты более полутора часов.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 12 февраля, поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

Первые подробности разговора сообщило издание Challenges.

Разговор президентов длился 1,4 часа, сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.

Кстати, пока ни Франция, ни Россия не сделали официальных заявлений по результатам переговоров. Беседа началась в 11:30 по Киеву предшествовала телефонному разговору, который позже проведет президент США Джо Байден с Владимиром Путиным.

Тем временем Reuters пишет, что Макрон и Путин затронули пути продвижения по выполнению Минских соглашений. Кроме того, президент Франции Макрон указал главе Кремля, что "искренний диалог" несовместим с эскалацией напряжения вокруг Украины.

Следует отметить, что 7 февраля Эммануэль Макрон находился с визитом в Москве. После переговоров он отметил, что этот разговор был содержательным. Мол, есть возможность найти мирный путь для Европы. На следующий день президент Франции в Киеве встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, в Белом доме сообщалось, что президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин проведут телефонную беседу 12 февраля. Деталей переговоров не разглашал ни Вашингтон, ни Москва.

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