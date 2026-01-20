Макрон хочет пригласить Украину и РФ на саммит G7: Трамп "слил" частную переписку

Президент Франции Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу провести срочный саммит G7 в Париже, пригласив к участию Украину и Россию. Это стало известно после того, как американский лидер публично обнародовал частное сообщение своего коллеги.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Макрон в «частном сообщении» к Трампу высказал инициативу провести в четверг, 22 января, в Париже саммит G7. Среди возможных участников он упомянул Данию, Украину, Сирию, а также Россию — в формате встреч на полях мероприятия.

Достоверность этого обращения, опубликованного президентом США, подтвердили в окружении французского президента.

«Я могу организовать встречу G7 в Париже в четверг после Давоса», — написал Макрон, имея в виду Всемирный экономический форум в Швейцарии, участие в котором также планирует Трамп.

«Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян на полях» саммита, — отметил президент Франции.

Он отметил, что Франция в целом согласовывает позиции с США по таким вопросам, как Сирия и Иран, но в то же время добавил: «Я не понимаю, что вы делаете», — комментируя намерения Трампа в отношении Гренландии.

Это сообщение прозвучало на фоне заявлений американского лидера о возможном введении 10-процентных пошлин против восьми европейских стран, среди которых и Франция, из-за их несогласия с его планами по Гренландии.

Кроме того, Трамп пригрозил 200-процентными пошлинами на французское вино в ответ на решение Парижа не присоединяться к его «Совету мира» в Газе.

Макрон и переговоры с Путиным

Напомним, в декабре 2025 года Макрон заявил о готовности Европы возобновить прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, если мирные инициативы США не принесут результата. Он выразил обеспокоенность отстранением европейских лидеров от обсуждения будущей архитектуры безопасности континента, подчеркнув, что диалог с Москвой должен быть прозрачным и происходить с участием Украины.

В начале января 2026 года Макрон заявил о намерении возобновить контакт с Путиным в ближайшие недели для поиска путей к миру.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал «положительной эволюцией» сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости в восстановлении диалога с Россией. В то же время 16 января Песков отметил, что официальных запросов на контакты от ЕС пока не поступало.