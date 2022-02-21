Макрон и Байден обсудили возможности дипломатии и меры по сдерживанию РФ: нюансы

Они обсудили продолжающуюся дипломатическую работу.
Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон обсудили вопрос дипломатического решения проблем с Россией, а также - меры по сдерживанию Москвы.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
"Они обсудили продолжающуюся дипломатическую работу", - отмечается в документе.
Ранее в воскресенье Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
По сообщению Елисейского дворца, лидеры, говоря о ситуации в районе Украины, в частности, взяли на себя твердые обязательства предпринять все действия, необходимые, чтобы избежать эскалации, снизить риски и сохранить мир.
После этого разговора Макрон по телефону поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Великобритании Борисом Джонсоном, а теперь - и с Байденом. Также сообщалось о планах телефонного разговора французского президента с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В субботу Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина не признавать независимыми самопровозглашенные "республики" Донбасса.
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