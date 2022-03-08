Макрон и Шольц пообщались с Си Цзиньпином из-за войны в Украине: Китай пообещал гуманитарную помощь

Макрон и Шольц пообщались с Си Цзиньпином из-за войны в Украине: Китай пообещал гуманитарную помощь

В Китае подчеркнули, что следует уважать территориальную целостность всех стран.

Президент Макрон и канцлер Шольц пообщались с китайским лидером Си Цзиньпином из-за войны России против Украины. В ходе разговора Китай пообещал оказать гуманитарную помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

Шольц и Макрон заявили, что Европа переживает самый плохой кризис со времен Второй мировой войны. Франция и Германия поддерживают достижение мира путем переговоров.

"Президент Си подчеркнул, что нынешняя ситуация в Украине вызывает беспокойство, а китайская сторона глубоко расстроена в связи с тем, что на европейском континенте снова началась война. Китай утверждает, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться в соответствии с Уставом ООН. Неотложная задача на данный момент – не допустить обострения напряженной ситуации или даже выхода из-под контроля. Китай высоко оценивает посреднические усилия Франции и Германии по отношению к Украине ", — говорится в сообщении.

Глава Китая отметил необходимость переговоров между Россией и Украиной. Также Китай предложил инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации в Украине и готов предоставить Украине дальнейшие поставки гуманитарной помощи.

Информацию о разговоре подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Сегодня утром мы с канцлером Германии разговаривали с лидером Китая о трагических последствиях войны в Украине. Си Цзиньпин поддержал наши действия по прекращению огня и обеспечению доступа людей к гуманитарной помощи", — сообщил Макрон.

Германский Канцелярия и я стреляю в циновской предприниматель этого бегущего о трагических последствиях битвы в Украине. President Xi поддерживается нашим решением к реабилитации ceasefire and ensuring the people has access to humanitarian aid. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 8 марта 2022

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