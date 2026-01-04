Макрон и Стармер поддержали «мирный и демократический» переход власти в Венесуэле

© Associated Press

Лидеры Франции и Великобритании публично поддержали мирный и демократический переход власти в Венесуэле. Заявления прозвучали в соцсети X на фоне сообщений о конце режима Николас Мадуро .

Об этом свидетельствуют заявления Эмманюэля Макрона и Кира Стармера в сети X.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркнул, что Лондон давно выступает за передачу власти в Венесуэле и не считал Мадуро легитимным президентом. По его словам, в ближайшие дни правительство Великобритании обсудит развитие событий с американскими партнерами, стремясь «безопасной и мирной передачи власти легитимному правительству, которое будет отражать свободу венесуэльского народа».

Президент Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что венесуэльский народ «теперь свободен от диктатуры Николаса Мадуро». Он подчеркнул, что захватив власть и нарушив фундаментальные свободы, Мадуро «серьезно взорвал достоинство собственного народа».

