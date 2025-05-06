Макрон и Стармер предложили России перемирие: как ответил Кремль

Макрон и Стармер предложили России перемирие. / © Associated Press

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Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора призвали Россию согласиться на 30-дневное прекращение огня в Украине. Лидеры выразили общее мнение, что такая пауза позволила бы перейти к реальным мирным переговорам.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

"Переходя к ситуации в Украине, лидеры обсудили необходимость того, чтобы Россия согласилась на 30-дневную остановку огня для обеспечения содержательных мирных переговоров. Украина доказала, что готова садиться за стол переговоров и выступает стороной мира", — говорится в сообщении.

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Стармер заявил, что Украина неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и остается стороной, которая искренне стремится к завершению войны. По его словам, мяч – на стороне Кремля.

На этом фоне Кремль в очередной раз отклонил западные предложения, включая инициативу США и поддержку Украины по месячному прекращению огня. В Москве настаивают, что любое перемирие возможно только с учетом российских "территориальных реалий" и "безопасных интересов".

Россия же предложила короткое трехдневное перемирие, приуроченное к 9 мая, но Киев отверг эту идею. Президент Зеленский назвал ее "манипуляцией" без реального желания завершить боевые действия, подчеркнув: "За три дня ничего не решается".