Макрон и Зеленский сегодня встретятся в Брюсселе: что известно

Вечером в среду, 18 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский встретятся в Брюсселе на полях саммита Западные Балканы-ЕС.

Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на пресс-релиз Елисейского дворца.

Предполагается, что встреча двух лидеров состоится в 18:15 (в 19:15 по Киеву).

По информации издания, Макрон может пропустить важную встречу европейских лидеров относительно Украины, организованную генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, через запланированную поездку на Майотту, где ликвидируют последствия недавней стихии.

Ранее сообщалось, что на встрече 18 декабря в Брюсселе европейские лидеры, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский обсудят возможные форматы завершения войны и создания европейской миротворческой миссии в Украине.

Среди приглашенных участников – канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Польши Анджей Дуда, президент Европейского совета Антониу Коста и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также приглашен на заседание Европейского совета, которое состоится 19 декабря. Украинскому лидеру предлагают на этом саммите ЕС поделиться своими взглядами на то, как Европа может лучше поддержать Украину.

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