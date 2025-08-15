- Дата публикации
Макрон и Зеленский встретятся после переговоров США и России
Зеленский проведет переговоры с Макроном, чтобы обсудить дальнейшие действия по войне в Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу после переговоров США и России, которые состоялись в пятницу на Аляске.
Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает Bloomberg
По сообщению, лидеры договорились встретиться «в наиболее удобное и эффективное время после встречи на Аляске, в зависимости от их графиков». Точное время и место встречи пока не уточняются.
В Елисейском дворце добавили, что Макрон и Зеленский общались сегодня и в четверг.
Ранее на этой неделе Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне и канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.
Эти переговоры проходят на фоне активной дипломатической работы между США, европейскими и украинскими чиновниками накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске.
Европейские государства настаивают, что Зеленский должен участвовать в любых обсуждениях по завершению войны между Россией и Украиной.
Напомним, ранее мы писали о том, что 15 августа президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин впервые за шесть лет встретились лицом к лицу. Событие состоялось на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Также сообщалось, что Путин и Трамп провели неожиданный частный разговор, встретившись в одном лимузине. После того как российский президент сел в автомобиль Трампа, лидеры проговорили с глазу на глаз около 10 минут.