В Москве заявляют, что такие действия для них "неприемлемы".

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает создание миссии под эгидой ООН, которая могла бы предотвратить новое нападение России на Украину в случае достижения мирного соглашения. К разработке своего плана он привлек премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Французский президент изучает разные сценарии, которые могли бы заменить отправку европейского военного контингента в Украину. Макрон вместе со Стармером пытаются сформировать коалицию желающих стран НАТО и ЕС для формирования миротворческих сил при поддержке гарантий безопасности США.

Действия политиков

The Telegraph сообщает, что британский премьер-министр беседовал с 30 высокопоставленными военными лидерами Европы и других стран мира, чтобы обсудить планы. По его словам, они переходили в "оперативную фазу", но до сих пор неясно, сколько стран готовы направить войска или как будет реализован план.

Между тем, Макрон поднял тему альтернативы ООН на саммите Европейского совета с Антониу Гутерришем, генеральным секретарем безопасности ООН, который был гостем собранных лидеров ЕС.

The Telegraph сообщает, что Королевские ВВС ведут переговоры о том, чтобы британские самолеты охраняли украинское небо в соответствии с предложениями, обсуждаемыми "коалицией добровольцев" Киром Стармером.

Заявления из Москвы

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые войска НАТО, включая британских и французских солдат, будут "неприемлемы" для Москвы. Также "Фюрер" Владимир Путин отклонил требования Дональда Трампа по поводу полного прекращения огня в начале этой недели. Впрочем, диктатор согласился на частичное перемирие, за исключением энергетической инфраструктуры. Однако обещание было возбуждено уже вечером 19 марта во время разговора политиков.

В свою очередь Макрон заявляет, что все это будет зависеть от "суверенной Украины", а не от России, которая контролирует ее территорию.

"Любые миротворческие силы ООН будут нуждаться в одобрении Совета Безопасности. Учитывая, что и Россия, и, возможно, США, против этого, перспективы кажутся незначительными", — говорится в материале The Telegraph.

"Очень сложно, рискованно и неэффективно"

Некоторые европейские союзники также были осторожны или вообще отвергали идею европейских миротворцев. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет отправлять военных в Украину, а премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что это будет "очень сложным, рискованным и неэффективным".

Как сообщалось, Британия готова отправить истребители Typhoon в Украину. В частности, отмечается, что британские истребители готовы обеспечить прикрытие миротворческого контингента в Украине с воздуха.

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