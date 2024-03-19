Макрон может озвучить мнения относительно отправки французских войск в Украину — Белый дом

В то же время, США не намерены командировать свои войска в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон, как лидер суверенного государства, имеет полное право рассматривать возможность командировки своих войск на территорию Украины.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, — пишет Укринформ.
«Очевидно, я не могу говорить от имени президента Макрона. Он продолжает публично выражать свою точку зрения и, очевидно, имеет на это полное право», — сказал представитель администрации Байдена.
В то же время, он напомнил, что американская сторона четко выразила свою позицию — в том числе во время обращения президента к нации «О состоянии дел в государстве»: США не намерены командировать свои войска в Украину.
"Мы не отступаем от этой позиции сегодня", — добавил Салливан.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина" заявил, что потребует от России прекратить огонь в Украине на время проведения Олимпийских игр. В МИД РФ эту идею отвергли.
Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss
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