Макрон на встрече с Си сделал важный призыв по Украине: что сказал

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин на встрече 4 декабря в Пекине / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином 4 декабря призвал Пекин присоединиться к усилиям по достижению перемирия в Украине.

Об этом сообщает The Washington Post.

Французский лидер стремится склонить Пекин к тому, чтобы он усилил давление на Россию для достижения перемирия с Украиной. Это происходит на фоне недавней интенсификации дипломатических усилий, сосредоточенных вокруг мирного плана, инициированного со стороны США.

Реклама

«Мы сталкиваемся с риском распада международного порядка, который принес мир в мире на десятилетия, и в этом контексте диалог между Китаем и Францией является еще более важным, чем когда-либо», — заявил Макрон.

Он призвал Китай присоединиться к усилиям для достижения перемирия в войне России против Украины.

«Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву, к нашим усилиям, направленным на то, чтобы как можно скорее достичь хотя бы перемирия (в войне в Украине — ред.) в виде моратория на удары по критической инфраструктуре«, — сказал президент Франции.

Напомним, во время встречи с Макроном Си заявил, что Китай «поддерживает все усилия, направленные на достижение мира» в Украине и готов играть «конструктивную роль» в урегулировании. Лидер КНР подчеркнул, что мирное соглашение должно быть «приемлемым для всех сторон», долговременным и обязательным к исполнению.