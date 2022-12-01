Макрон начал официальный визит в США, где проведет переговоры с Байденом

Лидеры стран будут обсуждать российскую агрессию против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон начал официальный визит в США, где у него запланированы переговоры, в том числе с главой Белого дома Джо Байденом.

Свой визит президент Франции начал со встречи с вице-президентом Камалой Гаррис в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

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В ходе переговоров с президентом США Джо Байденом Макрон планирует обсудить российскую агрессию против Украины, совместные усилия стран по военной и экономической поддержке Киева и ракетные удары российской армией по критической инфраструктуре Украины.

Кроме того, Макрон обсудит торговые отношения между Францией и США, а также общую политику в отношении Китая, Ирана и других стран.

Напомним, ранее Франция и Нидерланды заявили, что российские ракетные атаки против Украины не могут оставаться безнаказанными.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон обвинил Россию в распространении дезинформации в странах Африки.

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