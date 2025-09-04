Макрон намекнул на возможную встречу лидеров Украины и России с участием США

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующим шагом по урегулированию конфликта могут стать прямые переговоры между лидерами Украины и России с участием США.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Коалиции желающих в Париже.

"Мы координируем наши действия по санкциям, чтобы быть более эффективными и прекратить работу военной машины России. Мы обсуждали это с президентом Трампом. Следующие этапы просты", - отметил Макрон.

По его словам, планируется проведение двусторонней встречи президентов Украины и России и трехстороннего формата с участием президента США, чтобы продвинуть мирное урегулирование конфликта.

Кроме того, французский лидер отметил недопустимость установления ограничений для украинской армии как условия для мирного соглашения.