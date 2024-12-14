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Макрон намерен начать переговоры о размещении миротворцев в Украине

Макрон намерен начать переговоры о размещении миротворцев в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует переговоры о миротворцах / Фото: Associated Press

Ряд европейских чиновников говорят, что такие разговоры пока преждевременны.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Об этом информирует " Радио Свобода ".

В настоящее время ряд европейских чиновников говорят, что такие разговоры пока преждевременны. В частности, против преждевременных разговоров о миротворческой миссии в Украине выступила новая топдипломатка Евросоюза Кая Каллас.

Издание со ссылкой на анонимные источники сообщает, что у Евросоюза все понимают, что подобная дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и разговоры в СМИ по теме размещения миротворцев.

Два представителей дипломатического корпуса в разговоре с журналистами заявили, что подобные разговоры ведутся в рамках подготовки разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. Вместе с тем, по их словам, идея размещения миротворцев в Украине "сыра" и находится на уровне идеи.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция начала серию переговоров по созданию коалиции стран, готовых отправить миротворческие войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину.

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