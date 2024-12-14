Макрон намерен начать переговоры о размещении миротворцев в Украине

Ряд европейских чиновников говорят, что такие разговоры пока преждевременны.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение лидеров Евросоюза вопрос размещения миротворческой миссии на территории Украины.

Об этом информирует " Радио Свобода ".

В настоящее время ряд европейских чиновников говорят, что такие разговоры пока преждевременны. В частности, против преждевременных разговоров о миротворческой миссии в Украине выступила новая топдипломатка Евросоюза Кая Каллас.

Издание со ссылкой на анонимные источники сообщает, что у Евросоюза все понимают, что подобная дискуссия неизбежна, учитывая визит французского президента в Польшу и разговоры в СМИ по теме размещения миротворцев.

Два представителей дипломатического корпуса в разговоре с журналистами заявили, что подобные разговоры ведутся в рамках подготовки разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и обеспечения присутствия ЕС в мирных переговорах. Вместе с тем, по их словам, идея размещения миротворцев в Украине "сыра" и находится на уровне идеи.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция начала серию переговоров по созданию коалиции стран, готовых отправить миротворческие войска в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Италии заявил о готовности отправить миротворцев в Украину.

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