Макрон назвал бунт Пригожина в России "внутренними разногласиями"

Макрон добавил, что у него нет никакой дополнительной информации о мятеже.

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что мятеж российского олигарха, владельца ППК "Вагнера" Евгения Пригожина отражает разногласия и нервозность внутри страны-агрессорки России.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

"Наша обязанность — сказать, что мы не имеем никакого отношения к произошедшему. Это внутренние разногласия, маневры между Россией и Россией. Ситуация остается очень подвижной, отражая разногласия и нервозность", — заявил он.

Макрон подчеркнул, что не располагает никакой дополнительной информацией по поводу "переворота" в России. Кроме того, считает лидер французов, не стоит "делать никаких окончательных анализов".

Президент Франции также добавил, что следует "продолжать поддерживать Украину в ее контрнаступлении, которое является решающим для будущего" страны.

Напомним, 24 июня Евгений Пригожин вместе с "вагнеровцами" объявили о "походе на Москву" ради "восстановления справедливости". Впрочем, вечером того же дня он причитал о прекращении мятежа в то время, когда его наемники находились всего в 200 км от Москвы.

Подробнее о мятеже Пригожина — в материале: Как "Вагнер" дошел до Москвы и развернулся: хронология событий "картофельного бунта" Пригожина (фото, видео)

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