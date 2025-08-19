- Дата публикации
Макрон назвал город, где может состояться встреча Зеленского и Путина
Макрон предлагает Швейцарию как место проведения саммита.
Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и фюрером Кремля Владимиром Путиным должна состояться в Европе. Одним из городов может быть швейцарская Женева.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает BFMTV.
По его словам, встреча между Зеленским и Путиным на территории одной из стран Европы — «это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля».
«Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. В последний раз двусторонние дискуссии были в Стамбуле», — высказался французский президент.
Напомним, Трамп заявил, что состоится трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским. Он охарактеризовал встречу с Зеленским и европейскими лидерами как «очень хорошую» и заявил, что начал подготовку переговоров с президентом Украины и фюрером РФ.
Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что готов к такой встрече с Путиным. По его словам, Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю. Мы готовы ко всем форматам.
Издание The Telegraph сообщило, что Путин и Зеленский, похоже, договорились провести личную встречу в ближайшие две недели. Трамп, со своей стороны, объявил об организации переговоров и подтвердил намерение присоединиться к следующей «трилатеральной» встрече с обоими лидерами.