Макрон назвал город, где может состояться встреча Зеленского и Путина

Эммануэль Макрон. / © Associated Press

Реклама

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и фюрером Кремля Владимиром Путиным должна состояться в Европе. Одним из городов может быть швейцарская Женева.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает BFMTV.

По его словам, встреча между Зеленским и Путиным на территории одной из стран Европы — «это больше, чем гипотеза, это даже коллективная воля».

Реклама

«Это будет нейтральная страна, поэтому, возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву, или другая страна. В последний раз двусторонние дискуссии были в Стамбуле», — высказался французский президент.

Напомним, Трамп заявил, что состоится трехсторонняя встреча между ним, Путиным и Зеленским. Он охарактеризовал встречу с Зеленским и европейскими лидерами как «очень хорошую» и заявил, что начал подготовку переговоров с президентом Украины и фюрером РФ.

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что готов к такой встрече с Путиным. По его словам, Россия предложила сначала двустороннюю встречу, а затем трехстороннюю. Мы готовы ко всем форматам.

Издание The Telegraph сообщило, что Путин и Зеленский, похоже, договорились провести личную встречу в ближайшие две недели. Трамп, со своей стороны, объявил об организации переговоров и подтвердил намерение присоединиться к следующей «трилатеральной» встрече с обоими лидерами.

Реклама