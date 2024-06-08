Макрон назвал "кирпичи" для построения продолжительного мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинский саммит в Швейцарии – это стратегическая дискуссия. По его словам, он поможет заложить "кирпичи" для построения продолжительного мира.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Елисейском дворце, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что организуемый саммит является важным шагом в построении этого длительного мира. Ожидаю, что этот он мобилизует как можно больше людей. Мы можем достичь договоренностей относительно основных строительных "кирпичей" этого длительного мира — ядерного вопроса, безопасности гражданской инфраструктуры и продовольственной безопасности, мы должны провести начальную стратегическую дискуссию", — высказался французский лидер.

По словам Макрона, важно определить процесс, который будет происходить в будущем. Президент Франции отмечает, что следует "действовать быстро", чтобы "наметить путь".

Как сообщалось, накануне президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Париж. В частности, лидеры обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии, в котором примет участие Эммануэль Макрон, и участие Франции в реализации Украинской формулы мира, в частности, пункта радиационной и ядерной безопасности.

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