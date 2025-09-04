Макрон назвал основную гарантию безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Способность украинской армии сдерживать российскую агрессию — наиболее важная и основная гарантия безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Коалиции желающих в Париже.

По его словам, в переговорах по мирному урегулированию не может идти речь о каких-либо ограничениях «относительно формата или возможностей украинской армии».

«Это то, что мы защищаем и будем защищать до конца», — подчеркнул Макрон, который является сопредседателем Коалиции желающих.

Он заверил, что европейские партнеры Украины будут способствовать «не только устойчивости украинской армии к новым атакам, но и сдерживать российскую армию от любых новых дел агрессии.

«Это наиболее важная и основная гарантия безопасности», — добавил французский лидер.

Напомним, во время саммита Коалиции желающих в Париже 4 сентября заявили о новой эре безопасности, когда Украина должна превратиться в «стального дикобраза».

В объявленном после саммита заявлении говорится о развертывании в Украине сил безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также об обеспечении безопасности воздушного и морского пространства.

Сопредседатель Коалиции желающих, британский премьер-министр Кир Стармер поддержал заявления партнеров Украины о передаче Киеву ракет дальнего действия.