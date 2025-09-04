- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 433
- Время на прочтение
- 1 мин
Макрон назвал основную гарантию безопасности для Украины
Французский лидер подчеркнул недопустимость установления ограничений для украинской армии как условия для мирного соглашения.
Способность украинской армии сдерживать российскую агрессию — наиболее важная и основная гарантия безопасности для Украины.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита Коалиции желающих в Париже.
По его словам, в переговорах по мирному урегулированию не может идти речь о каких-либо ограничениях «относительно формата или возможностей украинской армии».
«Это то, что мы защищаем и будем защищать до конца», — подчеркнул Макрон, который является сопредседателем Коалиции желающих.
Он заверил, что европейские партнеры Украины будут способствовать «не только устойчивости украинской армии к новым атакам, но и сдерживать российскую армию от любых новых дел агрессии.
«Это наиболее важная и основная гарантия безопасности», — добавил французский лидер.
Напомним, во время саммита Коалиции желающих в Париже 4 сентября заявили о новой эре безопасности, когда Украина должна превратиться в «стального дикобраза».
В объявленном после саммита заявлении говорится о развертывании в Украине сил безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также об обеспечении безопасности воздушного и морского пространства.
Сопредседатель Коалиции желающих, британский премьер-министр Кир Стармер поддержал заявления партнеров Украины о передаче Киеву ракет дальнего действия.