Макрон назвал союзников "трусами": Писториус отреагировал на заявление

Впоследствии президент Франции подчеркнул, что Германия не являлась объектом его комментариев.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о "трусах" в помощи Украине "контрпродуктивными".

Об этом Писториус заявил во время пресс-конференции со своим шведским коллегой Полом Йонсоном, сообщило Politico.

По его словам, "это то, что на самом деле не помогает решить возникающие проблемы, когда речь идет о помощи Украине".

"На самом деле нам не нужно по крайней мере, по моему мнению, говорить о наземной операции или о том, чтобы иметь больше или меньше смелости", — заявил немецкий министр обороны.

Издание пишет, что позже Макрон заявил, что Германия не была объектом его комментариев. Впрочем, "необходимо" стряхнуть союзников Франции. Ведь, подчеркнул французский лидер, если страны будут пассивны, то рискуют "пострадать, потерпеть неудачи на поле боя, испытать возможные разочарования в США".

Заявление Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон удивил заявлением о войне в Украине. В частности, он призвал своих союзников активизироваться , подчеркнув, что "сейчас не время быть трусливыми".

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту в нашей Европе, когда будет уместно не быть трусом", – заявил французский лидер.

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