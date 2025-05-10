Макрон назвал условие для проведения мирных переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Переговоры о мире между Украиной и Россией возможны только после установления полного и безусловного прекращения огня на срок не менее 30 дней.

Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи лидеров «Коалиции желающих» в Киеве.

«Не могут начаться переговоры о мире, пока нет этого перемирия (на 30 дней. — ред.), пока Киев подвергается очень ужасным атакам. Теперь все надеемся, что с понедельника начнется этот режим перемирия, который может быть обновлен — мы надеемся на это. И мы в рамках этих переговоров построим схему гарантий.

Реклама

По его словам, возможность введения миротворцев зависит от переговоров.

«В рамках этих гарантий могут быть силы — контингенты сдерживания второго эшелона. Но все это будет зависеть от хода параллельной дискуссии, которая будет вестись между Украиной и Россией. Сегодня все мы соединены в коалицию желающих, решительных», — отметил президент Франции.

Он подчеркнул, что этого страна и дальше будет поддерживать Украину.

«Мы сначала хотим добиться прекращения огня, чтобы иметь возможность вести переговоры о длительном мире. И что у вас сегодня? Наше уверение: мы не отступим. Украина не останется наедине. Мы останемся и дальше, и мы будем защищать Украину от возможных будущих нападений», — сказал Макрон.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции решительных» заявил, что с 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней, которое должно охватить воздух, море и сушу.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Россия является единственной страной, препятствующей миру.