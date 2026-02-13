Эммануэль Макрон / © Associated Press

Лидеры европейских государств должны присутствовать на переговорах по Украине, иначе они не принесут мира.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.

Он отметил, что ЕС должен обеспечить, чтобы мирное урегулирование защищало Украину и сохраняло европейскую безопасность.

Кроме того, по его словам, соглашение «должно отбивать мотивацию России от повторных попыток, а также не давать остальному миру катастрофический пример для подражания».

Французский лидер также отметил необходимость разработать «правила сосуществования» со страной-агрессором после войны в Украине.

«Мы должны быть теми, кто будет вести переговоры по этой новой архитектуре безопасности для Европы на следующий день, потому что наша география не изменится», — сказал он.

Макрон считает, что европейские страны должны восстановить дипломатические каналы с Россией и не полагаться на других, преимущественно на США, в ведении переговоров.

«Нет мира без европейцев. Я хочу быть очень четким: вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не даст мира за столом переговоров», — заявил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал ЕС прекратить быть «зрителем» и взять на себя инициативу в диалоге с Москвой.

Генсек НАТО Марк Рютте в контексте заявлений Макрона заявил, что каждая страна, которая входит в Североатлантический альянс, может налаживать диалог с Кремлем, если это поможет остановить войну в Украине.