Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск

Политик подчеркнул, что цель европейцев состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине.

Если бы россияне прорвали линию фронта в Украине и государство попросило о помощи, то Франция бы думала о вводе войск.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью изданию The Economist.

Французский лидер отметил, что цель европейцев состоит в том, чтобы Россия никогда не смогла победить в Украине. Если РФ приняла решение пойти дальше, то "нам всем в любом случае придется задать себе этот вопрос (по сдерживанию РФ – ред.) вопрос".

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"Вот почему я хотел сделать этот стратегический тревожный призыв для своих коллег, а также для наших стран", — указал Макрон, имея в виду свою идею о введении войск в Украину.

"Франция является страной, которая осуществляла военные интервенции, в том числе и в последнее время. Мы развернули несколько тысяч военных в Сахеле для борьбы с терроризмом, который мог представлять нам угрозу. Мы сделали это по просьбе суверенных государств. Если бы россияне прорвали линию фронта, если бы была просьба Украины – чего сегодня нет, – мы должны были бы легитимно задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключить это априори – это не изучить уроки последних двух лет", – высказался президент Франции.

Макрон также отметил, что агрессивность российской реакции на его слова показала, что это дало желаемый эффект, а именно: "не думайте, что мы остановимся здесь, если вы не остановитесь".

К слову, идею Макрона по отправке западных военных в Украину поддержал экс-министр Британии, депутат Джеймс Гиппи. По его мнению, эти войска могли бы заниматься обучением украинских бойцов.

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