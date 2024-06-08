Макрон не признался, сколько Франция хочет передать Украине истребителей Mirage 2000-5

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать точное количество поступающих в Украину истребителей Mirage 2000-5 по соображениям эффективности.

Об этом он рассказал на совместной с президентом Украины Зеленским пресс-конференции, пишет Укринформ.

«Наша практика всегда заключалась в том, чтобы сообщать цифры после того, как она (военная техника – ред.) была поставлена и использована. Это более эффективно и дает нашим оппонентам меньше информации", – сказал он.

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По словам Макрона, Франция проанализировала ситуацию и потребности украинской армии.

«Я не могу вам придать точных цифр, но приоритетом является немедленное начало подготовки пилотов и механиков. Это то, что будет начато в ближайшие дни во Франции, причем техническая подготовка будет проходить на месте», – уточнил Макрон.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поставкам западных самолетов.

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