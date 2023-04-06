Макрон не смог изменить мнение Си Цзиньпина по поводу войны в Украине - Politico

Глава Китая Си Цзиньпин не изменил свою позицию по поводу российской агрессии против Украины после переговоров с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Об этом пишет издание Politico.

Во второй день визита французского президента в Китай Си Цзиньпин продолжает старую риторику по поводу российской агрессии против Украины. Он по-прежнему заявил, что "обе стороны имеют обоснованные опасения по безопасности". Кроме того, китайский лидер нигде не намекнул, что попытается использовать свое влияние на Россию, чтобы она прекратила войну.

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Глава Китая заявил, что надо достичь мира как можно быстрее и построить "эффективную, сбалансированную и устойчивую систему европейской безопасности".

Кроме того, Си заявлял о необходимости защиты мирного населения, в том числе детей и женщин. Издание отмечает, что это заявление, скорее всего, связано с недавним решением Международного уголовного суда об аресте диктатора Владимира Путина за незаконную депортацию украинских детей. Но китайский лидер не говорил конкретно о России или Путине.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить по телефону и провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сделает это, "когда придет время".

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров для урегулирования "украинского кризиса". Он призвал начать их "как можно быстрее".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сказал своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, что рассчитывает на него, чтобы "привести Россию в сознание" относительно войны в Украине.

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