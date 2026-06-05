Макрон неожиданно отреагировал на письмо Зеленского к Путину: что предлагает

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает «хорошей инициативой» письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину и заявил, что настал правильный момент для возобновления переговоров между странами.

Об этом он сообщил 5 июня в Черногории перед началом саммита Западных Балкан с Евросоюзом, пишет Радио Свобода.

Реакция Макрона на письмо Зеленского Путину — что заявил

Французский лидер подчеркнул, что Париж всегда выступал за прямой диалог между Киевом и Кремлем, а также подчеркнул ключевую роль Европы в будущем урегулировании конфликта.

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По словам Макрона, он считает, что сегодня Украина и Россия способны наработать как прекращение огня, так и мирный план. В то же время европейцы как крупнейшие участники поддержки украинских военных усилий должны помочь в этом процессе.

«И именно европейцы должны в определенный момент быть за столом переговоров по мирному плану, потому что речь идет об архитектуре мира и безопасности для Европы, учитывая географию. Поэтому я думаю, что это хорошая инициатива и хорошо, что между ними проходят дискуссии и что они могут возобновиться», — заявил Макрон.

Он добавил, что устойчивость украинского народа изменила прогнозы многих аналитиков, предполагавших быстрое падение Украины или ее неспособность пережить зиму. По словам Макрона, украинцы «своей силой и мужеством снова доказали им противоположное», поэтому теперь общей задачей является построение продолжительного мира.

Также президент Франции добавил, что регулярно общается с президентом США Дональдом Трампом. Во время последнего разговора Макрон призвал его к общему давлению и реалистической оценке ситуации на фронте.

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«Думаю, что можно сказать: когда-то существовавшее предложение — не от европейцев и не от Украины — и заключалось в том, что России нужно покинуть весь Донбасс, это предложение, которое никогда не существовало ни для украинцев, ни для европейцев. И сегодня такое предложение больше не должно существовать, учитывая реальность на месте. И это должно быть четко заявлено всеми», — подытожил Эмманюэль Макрон.

Зеленский написал открытое письмо Путину — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину. Текст был опубликован на сайте Офиса президента.

В своем обращении украинский лидер отметил, что разведка имеет документы, свидетельствующие о намерениях Кремля затянуть боевые действия еще на несколько лет. Кроме того, он указал на попытки Москвы расширить географию конфликта и привлечь новых участников. Также в письме президент Украины призвал российского диктатора сделать рациональный выбор и прекратить бессмысленное кровопролитие.

Дональд Трамп поддержал идею Зеленского встретиться с Путиным для окончания войны. Он заявил, что лидерам «надо это устроить» и прокомментировал вовлеченность США.

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После обращения Зеленского к Путину в Кремле цинично заговорили об условиях переговоров.

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