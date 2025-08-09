- Дата публикации
Категория
Политика
Макрон о переговорах по завершению войны: какой видит роль Украины
Макрон заявил, что европейцы также обязательно будут вовлечены в переговоры об окончании войны, поскольку от этого зависит их безопасность.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев.
Об этом он сказал по итогам разговора с президентом Зеленским, а также с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Британии Киром Стармером.
Макрон заверил, что остается преданным поддержке Украины. Он призвал работать «в духе единства» и «развивать работу, проделанную в рамках Коалиции желающих».
Президент Франции подчеркнул, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность.
«Европейцы также обязательно будут частью решения, потому что от этого зависит их безопасность. Я буду продолжать тесную координацию с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами», — подытожил Эммануэль Макрон.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел ряд разговоров с мировыми лидерами, где посетовал, что Украине навязывают «обмен» территорий без гарантий.