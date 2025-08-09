ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
248
Время на прочтение
1 мин

Макрон о переговорах по завершению войны: какой видит роль Украины

Макрон заявил, что европейцы также обязательно будут вовлечены в переговоры об окончании войны, поскольку от этого зависит их безопасность.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Макрон и Зеленский

Макрон и Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может быть решено без украинцев.

Об этом он сказал по итогам разговора с президентом Зеленским, а также с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьер-министром Британии Киром Стармером.

Макрон заверил, что остается преданным поддержке Украины. Он призвал работать «в духе единства» и «развивать работу, проделанную в рамках Коалиции желающих».

Президент Франции подчеркнул, что будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность.

«Европейцы также обязательно будут частью решения, потому что от этого зависит их безопасность. Я буду продолжать тесную координацию с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами», — подытожил Эммануэль Макрон.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел ряд разговоров с мировыми лидерами, где посетовал, что Украине навязывают «обмен» территорий без гарантий.

