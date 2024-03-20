Макрон об отправке войск в Украину: "Мы должны быть готовы защищать Республику"

Французский лидер убежден, что "если бы Украина пала (...), последствия были бы прямыми для нас".

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на обеспокоенность возможной отправкой войск в Украину. Он сказал, что "наши демократии нужно всегда защищать", и что "угроза есть, поэтому мы должны быть готовы защищать" Республику.

Об этом французский лидер заявил во время визита в Марсель, сообщает TF1 Info.

Через три недели после заявления о том, что в будущем не стоит исключать отправку западных войск в Украину, Макрон ответил на обеспокоенность по поводу такого вмешательства. По его словам, эти страхи являются "необходимым осознанием (...)".

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"Я считаю важным, чтобы наша молодежь понимала, что такое конфликт в Украине", — отметил президент Франции, напомнив, что война продолжается в "1500 км от наших границ, это очень мало".

"Если бы Украина пала, если бы мы решили ее покинуть (...), последствия были бы прямыми для нас, потому что где бы остановилась империалистическая власть, если бы она могла продвинуться так близко к нам?" – высказался Макрон.

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Он подчеркнул, что "наши демократии нужно всегда защищать. Угроза есть, поэтому мы должны быть готовы защищать" Республику.

Напомним, ранее в Le Monde сообщили, что в феврале Макрон допустил отправку французских войск в Одессу "в ближайшем году".

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