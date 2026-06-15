Макрон обратится к Трампу относительно Украины: чего он хочет от США

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США прекратили финансирование Украины, однако продолжают оставаться ее союзником благодаря поставке разведданных и оружия.

Об этом Макрон сказал в интервью TF1 в преддверии саммита G7.

По словам французского президента, во время встречи лидеров «Группы семи» в Эвиан-ле-Бене он планирует обсудить войну в Украине с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Нам нужно собраться и сказать: посмотрите, что происходит. Украина держится лучше, чем вы думали. Гражданское население страдает от России», — заявил Макрон.

Он отметил, что намерен говорить с Трампом о необходимости усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

«Вы нужны нам… Я хочу, чтобы американцы сказали: мы с вами, будем помогать Украине и дальше, усиливать давление на Россию», — сказал президент Франции.

Макрон также отметил, что правильный формат переговоров должен предусматривать участие Украины и России за столом, а также европейцев и американцев.

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По его словам, несмотря на прекращение финансирования, роль США остается важной для Украины, поскольку Вашингтон продолжает давать разведывательную информацию и оказывать военную поддержку.

Саммит G7: последние новости

Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиане. Одной из ключевых тем встречи должна стать война России против Украины и возможные пути ее завершения.

По данным медиа, Владимир Зеленский в рамках саммита должен принять участие в рабочей сессии с участием Дональда Трампа. Также ранее украинский президент договорился с ним о личной встрече.

Ожидается, что Киев и союзники постараются убедить Трампа усилить поддержку Украины. Речь идет, в частности, о дополнительных средствах ПВО Patriot, военной помощи и новых санкциях против России.

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Ранее Зеленский предлагал провести встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G7 во Франции. В то же время российская сторона по-прежнему не демонстрирует готовность к реальному диалогу по завершению войны.

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