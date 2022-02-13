Макрон обсудил связанные с Украиной темы с Шольцем и Зеленским: детали

Макрон обсудил связанные с Украиной темы с Шольцем и Зеленским: детали

Макрон и Зеленский выразили готовность продолжать работу "нормандского формата" для решения проблем Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсудил связанные с Украиной темы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Елисейский дворец.

Канцелярия французского лидера отметила, что беседа с Шольцем - "часть тесной координации между Францией и ФРГ в преддверии визита канцлера на Украину и в Россию в начале следующей недели". Макрон и Шольц, как отмечает Елисейский дворец, подтвердили единство позиций Парижа и Берлина по дальнейшей работе в "нормандском формате".

Кроме того, Макрон и Шольц обсудили вопросы, связанные с обеспечением коллективной безопасности в Европе.

Во время разговора с Зеленским Макрон, по сообщению Елисейского дворца, похвалил собеседника "за хладнокровие, проявляемое в особенно непростой ситуации".

"Президент Франции подтвердил, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении о беседе.

Кроме того, Макрон и Зеленский выразили готовность продолжать работу "нормандского формата" для решения проблем Украины.

Зеленский также сообщил, что у него состоялась телефонная беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после того как тот поговорил с российским президентом.

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Президент Украины отметил, что они с Макроном обсудили ситуацию по безопасности и пути активизации мирного процесса в пределах "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров.

"Ценю личную вовлеченность Эммануэля Макрона в процесс деэскалации", - написал Зеленский.

Также президент США Джо Байден 12 февраля побеседовал по телефону с Владимиром Путиным. Случилось это после разговора главы Кремля и президента Франции Эммануэля Макрона. Разговор президентов длился более одного часа.

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