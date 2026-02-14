Макрон объяснил, почему «коалиция желающих» не отправляет свои войска в Украину

Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что направление войск стран Коалиции желающих в Украину на нынешнем этапе означало бы эскалацию конфликта и риск потери контроля над событиями.

Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Макрон подчеркнул, что пока не видит никаких подтверждений готовности России к компромиссу в рамках возможных мирных переговоров.

Реклама

«Они продолжают бомбить, бьют по гражданским, затягивают процесс и достаточно цинично накапливают все уступки, на которые идут переговорщики. Они просто тянут время», — заявил президент Франции.

По его словам, в такой ситуации союзникам необходимо сплотиться, чтобы выстоять и сопротивляться. В то же время, он предостерег от прямого военного вмешательства.

«Если мы сейчас введем войска на поле боя, мы рискуем быть ответственными за эскалацию… Речь идет именно о отправке войск прямо на поле боя», — пояснил Макрон.

Французский лидер также отметил, что сегодня среди партнеров нет консенсуса по поводу отправки войск в Украину.

Реклама

«Я не хочу излишне обещать и потом не выполнить. Мы были бы ответственны за потерю контроля над ситуацией. Сейчас для нас ключевое — реализовать пакет помощи, за который мы проголосовали, и помочь вашей стране выстоять в энергетической и оборонной сферах», — подчеркнул он.

Отдельно Макрон подчеркнул важность согласования совместного видения ситуации с Соединенными Штатами.

«Я считаю, что нашим главным приоритетом в ближайшие недели должно быть возобновление тесного сотрудничества с США. Чтобы вместе оценить тот факт, что больше нет места для краткосрочных переговоров», — сказал президент Франции.

По его словам, это должно сопровождаться введением дополнительных санкций, новых мер против теневого флота и усилением давления на российскую экономику, чтобы остановить войну в более выгодных условиях.

Реклама

Ранее сообщалось, что французский президент отметил необходимость разработать «правила сосуществования» со страной-агрессорой после войны в Украине.

Мы ранее информировали, что сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что война в Украине может быть прекращена только при условии активного привлечения Китая и усиления экономического давления на ключевых партнеров России.