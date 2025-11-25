Гарантии безопасности для Украины: Макрон объявил о создании рабочей группы

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «Коалиции желающих» объявил о создании рабочей группы, которая займется согласованием и финализацией гарантий безопасности для Украины.

Новую группу возглавят Франция и Великобритания. К ее работе также присоединятся Турция, которая играет ключевую роль в морском измерении, а также Соединенные Штаты Америки.

«Поэтому мы решили уже завтра создать рабочую группу, возглавляемую Францией и Великобританией, при тесном участии Турции, играющей ключевую роль в морском измерении, и впервые — с участием США», — сообщил Макрон по итогам встречи Коалиции желающих во вторник.

По словам французского президента, следующие дни позволят точно определить вклад каждой стороны и таким образом окончательно финализовать эти гарантии безопасности. Рабочая группа должна начать работу уже завтра, в среду, 26 ноября.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив заключения соглашения, касающегося войны в Украине. Он выступил в Розовом саду Белого дома, где проводилась традиционная церемония помилования индеек в День благодарения.

А на следующей неделе Владимир Зеленский может лично прибыть в Вашингтон, чтобы обсудить с Дональдом Трампом самые чувствительные пункты нового плана урегулирования войны.