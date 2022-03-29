Макрон отказал Путину в оплате за российский газ рублями

Лидеры государств говорили не только о газе, обсудили и войну в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом России Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за газ и заявил главе Кремля, что платить за соответствующие контракты в рублях невозможно.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Елисейского дворца.

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В часовом разговоре Макрон с Путиным обсудили войну РФ против Украины и двусторонние отношения. В частности, лидеры государств затронули тему предложенного Россией перехода к оплате за поставку природного газа в Европу в рублях. Президент Франции заявил, что платить за газовые контракты в рублях невозможно.

В то же время в официальном сообщении Кремля говорится, что Макрон с Путиным обменялись мнениями по решению РФ об оплате за газ. Президенты договорились поддерживать контакты и дальше.

Напомним, 29 марта в Еврокомиссии заявили, что ЕС не намерен платить за российский газ рублями.

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