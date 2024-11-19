Макрон – сторонник ударов по РФ.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял "правильное решение", позволив Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории РФ.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в кулуарах саммита G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает Politico.
"Россия — единственное государство, принявшее решение об эскалации... Именно этот разрыв привел к решению США", — высказался французский президент.
По словам Макрона, новый шаг президента США был сделан в ответ на эскалацию Россией конфликта с Украиной с участием солдат из Северной Кореи. Заметим, что французский лидер заранее заявлял о том, что выступает за разрешение Украине наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессорки.
Напомним, стало известно, что действующий президент США Джо Байден разрешил избивать дальнобойное оружие по России. уже в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя подробности сделки не разглашаются по соображениям безопасности.
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