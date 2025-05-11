Макрон оценил предложение Путина по возобновлению переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Российский диктатор предложил Украине возобновить переговоры . Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Путина является «первым шагом, но недостаточным».

Об этом пишет France24.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - сказал Макрон журналистам, выходя из поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину.

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Он добавил: Путин «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».

Как отмечал диктатор, для прекращения войны в Украине нужно устранить ее первопричины. Под этой формулировкой кроются традиционные прихоти РФ по отношению к Украине. Среди них не только нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, но и традиционная «демилитаризация» и «денацификация».

Ранее премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не вернется на путь мира в Украине, тогда будет ответ, который заставит РФ сесть за стол переговоров.