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Макрон оценил предложение Путина по возобновлению переговоров
Диктатору Путину нужно выиграть время.
Российский диктатор предложил Украине возобновить переговоры . Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложение Путина является «первым шагом, но недостаточным».
Об этом пишет France24.
"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - сказал Макрон журналистам, выходя из поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину.
Он добавил: Путин «ищет выход, но все еще хочет выиграть время».
Как отмечал диктатор, для прекращения войны в Украине нужно устранить ее первопричины. Под этой формулировкой кроются традиционные прихоти РФ по отношению к Украине. Среди них не только нейтральный статус Украины, отказ от вступления в НАТО, но и традиционная «демилитаризация» и «денацификация».
Ранее премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что если российский диктатор Владимир Путин не вернется на путь мира в Украине, тогда будет ответ, который заставит РФ сесть за стол переговоров.