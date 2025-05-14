Макрон ответил, будет ли Европа отправлять своих военных на линию фронта после перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после возможного перемирия между Украиной и Россией Европа не будет направлять своих военных на линию фронта.

Об этом сообщает La Repubblica.

По словам Макрона, мониторинг соблюдения прекращения огня будет осуществляться другими методами, в том числе с помощью спутников. Это позволит фиксировать возможные нарушения, а также устанавливать их место и совершившую их сторону.

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«Мы не считаем, что роль европейцев состоит в том, чтобы находиться на линии фронта», — подчеркнул он.

Макрон также отметил, что вопрос создания демилитаризованной зоны будет оставаться предметом обсуждений. В частности, речь идет о потенциальном участии миротворческого контингента ООН.

При этом президент Франции подчеркнул, что главной гарантией безопасности для Украины остается ее сильная армия.

Ранее сообщалось, что спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что США обсуждают возможность размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши в Украине к западу от Днепра.

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Мы ранее информировали, что Минобороны Польши категорически исключает предложение США отправить польских солдат в Украину вместе с миротворцами из Франции, Британии и Германии.