Макрон ответил, будет ли Евросоюз снимать санкции с России

Вопрос о снятии ограничений с России встанет, но он будет поднят "в свое время".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он не намерен поддерживать отмену санкций против России со стороны Европейского союза.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он заявил, что концепция Соединенных Штатов "мир через силу", которую он поддерживает, не предполагает снятия санкций с российских агрессоров до того, как что-либо будет получено или проверено.

"А в настоящее время я вижу страну, которая подверглась нападению, которая уже совершила жест принятия безусловного 30-дневного прекращения огня, а с другой стороны — агрессора, который ставит условия и даже не принял этого. Мы не собираемся отменять санкции", — подчеркнул французский президент.

Также Макрон заявил, что вопрос о снятии ограничений с России встанет, но он будет поднят "в свое время" в процессе установления крепкого и продолжительного мира в Украине.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что условия прекращения огня в Черном море включают снятие санкций Евросоюза с России.

Ранее сообщалось, что ЕС выдвинул главное условие для снятия санкций с России.

Мы ранее информировали, что Евросоюз продолжит санкционное давление на Россию до вывода ее войск из Украины.

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