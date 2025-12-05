- Дата публикации
Макрон ответил, действительно ли предупреждал Зеленского о "предательстве США"
Макрон настаивает, что в отношениях Европы с США нет недоверия.
Президент Франции опроверг сообщение о том, что, по его словам, существует риск предательства Украины Соединенными Штатами Америки.
Об этом он сказал во время визита в Китай, где посетил Сычуаньский университет, пишет The Guardian.
«Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был продолжительным и крепким», – ответил Макрон на вопрос об информации Spiegel.
По его словам, единство между Европой и США является ключевым для поддержки Украины. Пока Макрон, «нет недоверия». Он отметил, что Европа и Париж в частности поддерживают мирные усилия, которые прилагает Вашингтон. Впрочем, добавил президент, Штаты «нуждаются в европейцах, которые возглавят эти мирные усилия».
«Единство между американцами и европейцами по украинскому вопросу чрезвычайно важно. И я говорю это снова и снова, нам нужно работать вместе», – сказал Макрон.
Spiegel о «измене США»
Накануне немецкий еженедельный журнал процитировал стенограмму конфиденциального разговора между президентом Франции, канцлером Германии, президентом Финляндии, генсеком НАТО и украинским лидером. Во время разговора Макрон и Мерц выразили скептицизм по поводу усилий США и его посланников по переговорам о мире между Украиной и Россией.
В частности президент Франции констатировал, что для Зеленского существует серьезная опасность. В свою очередь немецкий канцлер подчеркнул, что Штаты «ведут игру».
«Они (американцы – Ред.) играют в игры. И с вами (украинцами — Ред.), и с нами (европейцами — Ред.)», — сказал Мерц.