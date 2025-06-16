Макрон ответил на инициативу Трампа о посредничестве Путина в противостоянии Израилю и Ирану

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Президент Франции Эммануэль Макрон убежден, что Россия не может быть посредником между конфликтом между Ираном и Израилем, как это предлагает американский президент Дональд Трамп.

Об этом пишет Repubblica.

"Я не думаю, что Россия может быть посредником между Ираном и Израилем", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность рассматривать президента России Владимира Путина как потенциального посредника в конфликте.

"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", - отметил Трамп, не раскрывая деталей переговоров.

Напомним, ранее Израиль призвал Соединенные Штаты присоединиться к своей новой военной кампании против Ирана.

Поздно вечером 14 июня Иран нанес удары беспилотниками и ракетами по Израилю . Израильский канал 13 ссылается на "начальные сообщения" о том, что иранские ракеты поразили северный прибрежный город Хайфа и соседний город Тамра.

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