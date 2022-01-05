Макрон ответил, планирует ли баллотироваться на второй срок в 2022 году

Макрон ответил, планирует ли баллотироваться на второй срок в 2022 году

Французский президент также обратился к непривитым от коронавируса гражданам, пообещав продолжить "раздражать" их.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет баллотироваться на второй срок в 2022 году, однако пока не готов официально выдвинуть свою кандидатуру.

Соответствующее заявление французский лидер озвучил в интервью Le Parisien.

"Нет никакого ошибочного ожидания. Я хочу этого. Как только появятся санитарные условия, которые это позволят, и я проясню этот вопрос для себя лично относительно политического уравнения, я отвечу", — высказался политик.

Также читайте Получил травму запястья: в Сети распространили видео нападения на кандидата в президенты Франции Эрика Земмура

Он добавил, что это решение "укоренилось в его сердце". "Я должен быть уверен, что смогу зайти так далеко, как хочу", — подчеркнул Макрон.

Президент Франции также обратился к невакцинированным гражданам страны, заявив, что планирует и дальше "раздражать" их путем "максимального ограничения доступа к деятельности в социальной жизни".

"Что касается непривитых... Я очень хочу их разозлить. И поэтому мы продолжим делать это до последнего. Такова стратегия", — сказал он.

Напомним, что во вторник, 4 января, во Франции зафиксировали 271 686 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений в стране с начала пандемии.

Во Франции на фоне вспышки COVID-19 вступили в силу новые ограничения | Новости мира

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.