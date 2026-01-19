Макрон ответил на приглашение Трампа в "Совет мира": какое решение приняла Франция

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон не намерен принимать приглашение президента США Дональда Трампа об участии в предложенном им “Совете мира”.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру.

По данным собеседника агентства, Макрон считает, что предложенная хартия выходит далеко за рамки вопросов, связанных с Сектором Газа, и вызывает серьезную обеспокоенность соблюдением принципов и институциональных рамок Организации Объединенных Наций. Франция, по словам источника, рассматривает эти рамки как не подлежащие пересмотру.

Реклама

Согласно проекту устава Совета, с которым ознакомилось Bloomberg, администрация Трампа предлагает странам, желающим получить постоянное членство, внести не менее 1 миллиарда долларов. При этом Дональд Трамп должен стать первым председателем Совета и получить широкие полномочия по принятию решений о членстве.

Критики инициативы выражают опасения, что Трамп пытается создать альтернативную или конкурентную структуру для ООН, которую он неоднократно публично критиковал.

Ожидается, что полный текст устава и полномочий Совета может быть подписан на встречах в Давосе. В то же время, некоторые пункты документа, изложенные мелким шрифтом, заставили потенциальных участников сомневаться в целесообразности присоединения.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получил официальное обращение от Дональда Трампа с предложением стать членом Совета мира, который должен заниматься вопросами сектора Газа. По словам представителей белорусской стороны, инициативу США там "высоко оценили".

Реклама

Кроме Беларуси, приглашения в Совет мира для Газы ранее получили Аргентина, Канада и несколько европейских стран. Об участии в консультациях по инициативе также сообщали премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Италии Джорджо Мелони.