Макрон передумал: что именно президент Франции решил сделать после встречи с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину. Свой визит он хочет совершить до середины марта.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Я приеду до середины марта и буду бок о бок с украинским президентом. Вы можете ждать меня в ближайшие недели – это точно”, – сказал Макрон.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее президент Франции отложил визит в Украину из соображений безопасности. Об этом пишет издание Challenges. "Первый двусторонний визит Макрона, запланированный на 13-14 февраля, переносится", – говорится в сообщении издания.

Читайте ведущие новости дня: