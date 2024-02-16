Макрон передумал: что именно президент Франции решил сделать после встречи с Зеленским

Ранее французский лидер отменил запланированный визит в Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Украину. Свой визит он хочет совершить до середины марта.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
“Я приеду до середины марта и буду бок о бок с украинским президентом. Вы можете ждать меня в ближайшие недели – это точно”, – сказал Макрон.
Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее президент Франции отложил визит в Украину из соображений безопасности. Об этом пишет издание Challenges. "Первый двусторонний визит Макрона, запланированный на 13-14 февраля, переносится", – говорится в сообщении издания.
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