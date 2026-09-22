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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Макрон после встречи с Трампом заговорил о мире в Украине: детали переговоров

Среди прочего, президенты обсудили «энергетическое перемирие» между Украиной и Россией.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Макрон и Трамп.

Макрон и Трамп. / © Associated Press

Французский президент Эммануэль Макрон во время встречи в Нью-Йорке с американским лидером Дональдом Трампом обсудил инициативы по введению моратория на удары по энергетическим объектам в рамках войны России против Украины.

Об этом Макрон заявил во время общения со СМИ после переговоров, сообщает Reuters.

«Мы объединим наши усилия, чтобы добиться моратория на удары по энергетической инфраструктуре и гражданской инфраструктуре Украины. Мирное население должно быть защищено, и мы должны как можно быстрее начать серьезные переговоры по условиям мира между Россией и Украиной», — заявил Макрон в сети Х.

По его словам, разговор с Трампом был «очень хорошим» и «очень конструктивным». Оба лидера, говорит Макрон, согласились с необходимостью помочь Украине усилить ее обороноспособность.

«У нас была длительная дискуссия по Украине и России, необходимости быстрее и сильнее помогать нашим украинским друзьям с точки зрения перехватчиков, потому что это ключевой вопрос с оборонной точки зрения», — сказал французский президент.

Кроме того, отметил Макрон, помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, потому что война влияет на безопасность во всей Европе.

Энергетическое перемирие — последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что войну с РФ необходимо завершить, а первым шагом к деэскалации может стать прекращение ударов по энергетике и критической инфраструктуре. Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о потерях России из-за войны.

В то же время источники The Telegraph сообщили, что Трамп готовится жестко поговорить с Зеленским. Он намерен поднять вопрос ударов по НПЗ России. По данным издания, американского лидера беспокоит, что атаки на российские нефтеперерабатывающие могут усугублять дефицит дизельного горючего и способствовать росту цен.

Тем временем The Guardian сообщило, что Трамп хочет договориться с Зеленским. об «энергетическом перемирии» с РФ. Издание отмечает, что глава Белого дома намерен добиваться договоренности, которая предполагала бы прекращение ударов по энергетическим объектам с обеих сторон.

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