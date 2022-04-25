Макрон победил на президентских выборах во Франции: результаты

За французского президента проголосовали 58,55% избирателей.
По итогам обработки 100% голосов избирателей нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов, опережая свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%.
Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел Франции.
Макрон получил 58,55% голосов избирателей, а за Ле Пен проголосовало 41,45% французов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Франции Эммануэля Макрону с победой на выборах.
"Желаю Эммануэлю Макрону новых успехов во благо французского народа. Ценю поддержку Франции и убежден: мы шагаем вместе к новым общим победам! К сильной и объединенной Европе!", — говорится в сообщении.
Также выступая перед своими поклонниками на Марсовом поле в Париже Макрон поблагодарил французов за поддержку и доверие. Не забыл новый старый президент Франции и об Украине.
"Война в Украине напоминает, что мы живем в трагические времена", – сказал он.
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