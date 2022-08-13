Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Французский лидер подписал протоколы о ратификации, одобренные парламентом Франции еще 2 августа.

Об этом сообщает BFMTV.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", — говорится в сообщении Елисейского дворца.

По словам министерства иностранных дел Франции Катрин Колонны, уже двадцать союзников ратифицировали соответствующие протоколы.

Напомним, ранее президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении к Альянсу Швеции и Финляндии. Это стало самым значительным расширением военного альянса с 1990-х годов в ответ на вторжение России в Украину.

Очевидный проигрыш Путина: Байден подписал ратификацию вступления в НАТО Швеции и Финляндии

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