Макрон подтвердил, что заявку Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрено в июне

Макрон подтвердил, что заявку Украины о вступлении в ЕС будет рассмотрено в июне

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявка государства на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне.

Заметим, ранее о разговоре с Макроном сообщил Зеленский, проинформировав, что речь шла об оборонной поддержке Украины.

О заявлении президента Франции сообщили в Елисейском дворце.

"Президент республики также подтвердил президенту Зеленскому, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена во время заседания Европейского Совета в июне на основе мнения, которое Комиссия предоставит Европейскому Союзу", – говорится в сообщении.

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"По этому случаю президент обратился к своей речи в Европейском парламенте в Страсбурге 9 мая и своему предложению относительно "европейского политического сообщества", которое, в частности, позволит поддерживать страны-кандидаты в рамках сотрудничества, полезного для всех", — добавили в Елисейском дворце.

Напомним, 13 мая Зеленский в ответ на попытки Макрона найти какой-то дипломатический выход для президента РФ заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путина".

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